اتهامات بـ"الإهمال القاتل" تطال مقدمي الرعاية الصحية لمارادونا

أربيل (كوردستان 24)- طالبت النيابة العامة التي تحقق في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا عام 2020 في الأرجنتين، بمحاكمة الطاقم الطبي الذي عالجه بتهمة القتل بسبب الإهمال.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية تيلام فقد قال المدعون الأربعاء إن "الإغفال" وسوء المعاملة لثمانية أفراد من الطاقم الطبي المهتم بمارادونا وضعاه في "حالة من العجز"، ليُترك "لمصيره" خلال عملية استشفائه "الفاضح" في منزله.

ويذكر أن مارادونا توفي عن 60 عاما على سريره الطبي في مقر إقامته شمال العاصمة بوينوس أيرس في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بسبب أزمة في القلب والجهاز التنفسي، حيث كان يتعافى من جراحة في الرأس.

ويخضع طبيب الأعصاب والعائلة ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف للتحقيق في وفاته، بصفتهما المسؤولين الرئيسيين عن صحة النجم الأول في مونديال 1986 عندما قاد الأرجنتين للقبها العالمي الثاني والأخير.

كما اتهم المعالج النفسي كارلوس دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، منسق التمريض ماريانو بيرّوني، الممرضون ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد والطبيب السريري بيدرو بابلو دي سبانيا.

وتتهمهم النيابة العامة بالقتل بسبب الإهمال مع العلم بأن هذا الإهمال قد يتسبب بوفاة شخص ما. ويواجهون خطر السجن بين 8 و25 عاما. وبحسب المدعين، كان المتهمون "أبطال استشفاء منزلي غير مسبوق، ناقص ومتهور" وارتكبوا "سلسلة ارتجالات، أخطاء إدارة وقصور".