قصف إسرائيلي يستهدف مواقع بريف دمشق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام رسمية سورية ان قصفا جويا إسرائيليا، استهدف مواقع بريف دمشق الغربي إسرائيلي في وقت متأخر من مساء الخميس مخلفا بعض الأضرار المادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلا عن مصدر عسكري قوله ان "العدو الإسرائيلي" نفذ القصف الصاروخي من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وذكرت مصادر من المعارضة السورية ان الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مواقع توجد فيها مجموعات مدعومة ايرانيا في مركز البحوث العلمية، ومحيط بلدة رخلة وأطراف مدينة قطنا في ريف دمشق الغربي.

وافاد سكان محليون في مناطق ريف دمشق الجنوبي الغربي لوكالة الأنباء الألمانية بإن عدة انفجارات سمعت على أطراف مدينة قطنا على بعد 20 كلم جنوب غرب العاصمة دمشق، وسبقها تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.