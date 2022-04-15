الخارجية العراقية تدين ارتفاع وتيرة العنف في عدد من المدن الفلسطينيّة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت الخارجية العراقية اليوم الجمعة عن إدانتها لارتفاع وتيرة العنف على يد القوات الإسرائيلية في عدد من المدن الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان "يعربُ العراق عن إدانته الشديدة لما تشهده الأراضي الفلسطينيّة من ارتفاع وتيرة العنف واتساع لنطاق عمليات قوات الاحتلال الإسرائيليّة في عدد من المدن والقرى الفلسطينيّة، وما صاحبها من استخدام مفرطٍ للعنف ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات".

وأضافت "نؤكَّد رفض العراق لأي تحريض، بما في ذلك الدعوات المُدانة باقتحام المقدسات، كمسجدي الأقصى والصخرة، وغيرهما. وفيما ندعو إلى ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، فإن العراق يعرب عن انحيازه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطينيّ وحقه باسترجاع كافة حقوقه".

وأشار البيان إلى أن "لغة العنف التي تنتهجها إسرائيل تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر، والذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".