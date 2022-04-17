سیاسة

الرئيس بارزاني يهنئ المسيحيين بحلول عيد القيامة

author_image سوار أحمد
الرئيس بارزاني
الرئيس بارزاني
کوردستان عيد القيامة رسالة تهنئة الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، يوم السبت، المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم بحلول عيد القيامة.

وقال بارزاني في رسالة تهنئة "بمناسبة حلول عيد قيامة السيد المسیح (عليه السلام)، نتقدم بأحرّ التهاني والتبریكات إلى الإخوة والأخوات المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع".

وعبر الرئيس بارزاني عن تمنياته أن "تعمق هذه المناسبة مبدأ التعايش والأخوة والوئام والاستقرار وتكون مدعاة للقضاء على فكرة الإرهاب والتطرف" معبراً عن أمله بأن "تتعايش المكونات الدينية والقومية كافة مع بعضها في العراق والمنطقة بسلام وحرية".

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