أردوغان يندد "بالتدخل" الإسرائيلي في المسجد الأقصى

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس باستنكاره للتصرفات الإسرائيلية تجاه المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس والتهديدات "لوضعه أو مكانته".

تأتي تصريحات أردوغان وسط جهود من جانب تركيا وإسرائيل لتطبيع العلاقات بينهما بعد خلافات على مدى سنوات، في إطار جهود أنقرة لتحسين العلاقات على المستوى الإقليمي والتي بدأتها عام 2020.

وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة في أحدث تصاعد للعنف الذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن معظم الجرحى أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت ونتيجة الضرب بهراوات الشرطة.

وقال أردوغان على تويتر "خلال مكالمتنا، أبلغت السيد عباس بأنني أندد بشدة بتصرفات إسرائيل مع المصلين في المسجد الأقصى وبأننا سنقف ضد الاستفزازات والتهديدات لوضعه أو مكانته".

وأضاف "تركيا تقف دائما مع فلسطين".