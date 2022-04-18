ريبر أحمد يدعو للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- دعا مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، مشيراً إلى أن على الجميع احترام نتائج الانتخابات التي كانت مطلباً مشروعاً من أجل عراق أفضل.

وكتب ريبر أحمد على حسابه في تويتر "الانتخابات المبكرة كانت نتيجة لمطالب مشروعة وتضحيات غالية من أجل عراق أفضل".

وتابع "لذلك على الجميع احترام نتائجها والإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشارع العراقي".

وبسبب الخلافات السياسية، أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وريبر أحمد من بين 40 شخصاً ترشحوا لمنصب رئاسة الجمهورية. ويتولى ريبر أحمد حالياً منصب وزير داخلية إقليم كوردستان.