أوكرانيا تعلن بدء هجوم واسع في شرق البلاد للسيطرة على دونباس

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين، بدء هجوم جديد تشنه روسيا في منطقة دونباس شرق البلاد، التي يسيطر عليها جزئيا موالون لموسكو.

وأفادت أنباء عن حصول انفجارات على امتداد الخطوط الأمامية في مدينتي روبيجني وبوبسانا، وعدة مدن أخرى في هذه المنطقة. وتبعا لهذه التطورات، أعلن البيت الأبيض اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماع مع حلفاء بلاده الثلاثاء لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، دون تحديد من سيشارك في هذا الاجتماع عبر الفيديو.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة عبر تلغرام "يمكننا أن نؤكّد الآن أن القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم".

وتابع زيلينسكي "بغضّ النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا".

وجاء إعلان زيلينسكي بعيد تأكيد الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك سيرغي غايداي الإثنين أنّ الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ".