سیاسة

مقتل 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر اقتتال عشائري بريف القامشلي

author_image سوار أحمد
سوریا القامشلي خلاف عشائري

أربيل (كوردستان 24)- قالت مواقع إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي ان 8 اشخاص قتلوا وجرح 25 آخرين على إثر اقتتال عشائري بريف القامشلي في سوريا.

وذكرت المواقع ان الضحايا من قريتي العصفورية وأبو ذويل بريف القامشلي، حيث شهد الخلاف استخدام أسلحة رشاشة في منطقة يسيطر عليها الجيش السوري.

وأشارت إلى أن الاقتتال أدى أيضا إلى حرق عشرات المنازل، مع دعوات أهلية لتدخل العشائر العربية لحل المشكلة ووقف نزيف الدم بين أهالي القرية، فيما لا يزال التوتر يسود المشهد.

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