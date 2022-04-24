أسعار الدولار والعملات العالمية في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات العالمية، اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 146500 دينار

100 يورو = 160000 دينار

100 جنيه إسترليني = 192000 دينار

100 ليرة تركية = 10000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2013 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 458000 دينار

مثقال عيار 21 = 403000 دينار

مثقال عيار 18 = 343000 دينار