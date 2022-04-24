أسعار الدولار والعملات العالمية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات العالمية، اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 146500 دينار
100 يورو = 160000 دينار
100 جنيه إسترليني = 192000 دينار
100 ليرة تركية = 10000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2013 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 458000 دينار
مثقال عيار 21 = 403000 دينار
مثقال عيار 18 = 343000 دينار