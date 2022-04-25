علي علاوي: الوضع المالي للعراق جيد جدا واجتماع ثلاثي مرتقب

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المالية العراقي علي علاوي، ان الوضع المالي للعراق جيد جدا، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك اجتماع مرتقبا مع صندوق النقد والبنك الدوليين في بغداد.

وقال علاوي يوم الأحد، في تصريح للعراقية الإخبارية، إنّ "اللقاءات مع صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى الرئيسة في العاصمة الاميركية واشنطن كانت جيدة".

وبين "إننا توصلنا الى اتفاقات عدّة، أهمها دعم عملية الإصلاح وخاصة الورقة البيضاء".

وأضاف علاوي، ان "هناك اجتماعات قريبة في بغداد، ستكون بعد عيد الفطر المبارك، ليكون الدعم تقنيَّا ويكون هناك مستشارون، من أجل تقوية امكانيات الحكومة العراقية، لكي تتقدم وتمضي بمشروع الإصلاح".

وأشار إلى أن "العراق في طور تنفيذ الاتفاقيات مع البنك الدولي، خاصة بدعم الجانب التقني، فقد وصلنا الى نتائج جيدة جداً، وستسهم بتقوية الكوادر العاملة بالدولة".

ولفت الى أن "الوزارة بصدد تقديم قانون إلى مجلس النواب لغرض توظيف المكسب غير المتوقعة الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، في مجالات تقوية دعم الفئات المتأثرة بأسعار المواد الأولية".

واوضح أن "هناك خطة متكاملة لاستعمال فائض ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع مجلس النواب".

وشدّد علاوي على ضرورة "تقديم مشاريع للحصول على دعم، أو على نوع من المساعدات الاميركية خاصة في الجانب الفني والتقني".

واكد وزير المالية العراقي، أن "الوضع المالي جيد جداً، ولسنا بحاجة الى دعم من اي إطراف أجنبية، إلا ما يتعلق بمشاريع معينة".