صحة وبیئة

كوردستان تتخذ إجراءات "عاجلة" لمنع تفشي الحمى النزفية

author_image سوار أحمد
کوردستان الحمى النزفية اقليم كوردستان وزارة الزراعة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس، اتخاذ جملة من الإجراءات "العاجلة" لمنع تفشي فيروس مرض الحمى النزفية في الإقليم.

وذكر بيان للوزارة انه بهدف منع تفشي مرض الحمى النزفية في اقليم كوردستان الذي ظهر في عدد من المحافظات العراقية، قررت الوزارة اتخاذ ستة إجراءات من بينها وجوب أن يكون ذبح الحيوانات في المجازر الرسمية بفحوصات وختم البيطرة الرسمي قبل أن يباع في الأسواق.

وشددت الوزارة في بيانها على ان الذبح ممنوع في الطرق وفي الازقة.

وأضاف البيان ان فحص الحيوانات يجب أن يُجرى قبل وبعد عملية ذبح الحيوانات بهدف الاطمئنان.

واكد على وجوب اتخاذ الإجراءات الصحية لفحص الملابس الخاصة والأدوات الخاصة بالذبح في المجازر الرسمية، مشددا على ضرورة ان تلتزم محاجر الحيوانات في المعابر الحدودية والمطارات أن تقوم بالفحوصات الدقيقة للحيوانات التي تدخل الى الإقليم.

وأشارت الوزارة الى انها ستتخذ اجراءاتها اللازمة بهدف تأمين أدوية غسل الحيوانات ومكافحة الطفيلي المسبب الرئيس لنقل فيروس مرض الحمى النزفية بين الحيوانات، مؤكدة هذه الحملة ستكون شاملة لكافة مناطق الاقليم.

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