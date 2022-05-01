سیاسة

تهنئة الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

داعيا الله عز وجل أن يتقبل صيام وعبادة الجميع،
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني
الرئيس بارزاني
کوردستان عيد الفطر الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد المسلمين كافة في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكافة المسلمين في كوردستان والعراق والعالم اجمع، واخص بذلك أسر الشهداء الكرام والبيشمركة البواسل، داعيا الله عز وجل أن يتقبل صيام وعبادة الجميع، وأن يكون هذا العيد بادرة خير لنهاية الأحزان والمآسي وعودة الطمأنينة والسلام إلى البشرية جمعاء.

وكل عام والجميع بخير

مسعود بارزاني

۳۰ رمضان ۱٤٤۳ هجرية

۱ أيار ۲۰۲۲ ميلادية

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