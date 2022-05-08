سیاسة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدخل مستشفى جدة

author_image سوار أحمد
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. 18 أغسطس/آب 2020. © رويترز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. 18 أغسطس/آب 2020. © رويترز
الشرق الاوسط العاهل السعودي المستشفى جدة

أربيل (كوردستان 24)- دخل عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مستشفى فيصل التخصصي في مدينة جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الأحد عن الديوان الملكي، الذي لم يقدم تفاصيل أخرى.

وكان سلمان بن عبد العزيز الذي يبلغ من العمر 86 عاما  قد خضع لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية تنظيم جهاز ضربات قلبه في مارس/آذار الماضي.

وقال البيان إنه يخضع للفحوص في مستشفى الملك فيصل التخصصي. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وأصبح الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حاكما للسعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، في عام 2015 بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء.

وخضع الملك البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس/آذار.

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