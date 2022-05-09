صحة كركوك: على المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من "الحمى النزفية"

أربيل (كوردستان 24)- شددت مديرية صحة كركوك على ضرورة أن يتخذ المواطنون كافة الإجراءات الوقائية، تجنبا للإصابة من "الحمى النزفية".

وبدأت المديرية بالقيام بإجراءات مشددة، حيث تم حظر وهدم حظائر الحيوانات التي تم بناؤها بشكل مخالف، ضمن الاحياء.

وقال قائمقام كركوك بالوكالة، فلاح بايجلي، لكوردستان24 "بدأنا بهدم كافة الأماكن التي تم فيها تربية المواشي بشكل مخالف للقانون، وذلك لمنع تفشي الحمى النزفية في العراق وخصوصا في كركوك، التي تم فيها تسجيل حالة وفاة".

وقال نائب مدير عام الصحة في كركوك زياد خلف، لكوردستان 24 إن "مكتب صحة كركوك اتخذ جميع الإجراءات الوقائية وتم تخصيص مستشفى الشفاء للمصابين والمشتبه بهم بالاصابة بالحمى النزفية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة، آخر حصيلة لضحايا الحمى النزفية في عموم البلاد وهي 8 حالات وفاة و40 إصابة بالحمى النزفية نصفها في محافظة ذي قار، مبينة أن هناك ارتفاعاً نسبياً بمعدل الإصابات بالحمى النزفية خلال العام الحالي.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.

ما هي طرق الوقاية من المرض؟

- الالتزام بارتداء القفازات وواقيات العينين والوجه الشبيهة بملابس الوقاية من الأمراض المعدية عند التعامل مع الدم أو سوائل الجسم.

- الالتزام بالإرشادات الصحية اللازمة والنظافة والتعقيم، وخاصة بعد ملامسة الحيوانات، والتوجه إلى أقرب مركز صحي عند الشعور بالأعراض.

- الابتعاد عن حظائر الحيوانات التي تعد الوسط الممتاز لتكاثر الحشرات الناقلة للفيروس.

- نصح بطهي اللحوم بشكل جيد، حيث يموت الفيروس عند درجة الحرارة 60، وكذلك ينصح ببسترة الحليب ومشتقاته.

- استخدام التعقيم وخاصة المحتوي على الكلور، عند مسح الأسطح، كفيل بالقضاء على الفيروس.

سبل مكافحة الفيروس

- تحصين الحيوانات بلقاحات مكافحة البراغيث ومكافحة الآفات المسببة للأمراض الحيوانية.

- رش الحقول ومناطق الانتشار بالمياه الساخنة والمبيدات الحشرية المتوافقة مع البيئة

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نقص التشخيصِ المختبري في الوقت المناسب، والترصدِ الوبائي الوظيفي، وعدم كفاية ممارسات مكافحة العدوى في مَرافق الرعاية الصحية، وضعف برامج مكافحة النواقل، يمكن أن تؤدي إلى حدوث فاشيات مطوَّلة بالحميات النزفية الفيروسية.