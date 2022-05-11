قصف مدفعي إيراني يطال منطقة حدودية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قصفت مدفعية الجيش الإيراني صباح اليوم الأربعاء، احدى المناطق الحدودية في إقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية سيدكان إحسان الجلبي، لكوردستان24، انه "في الساعة 8:20 من صباح يوم الأربعاء (11 مايو/ أيار 2022)، قصفت المدفعية الإيرانية مرتفعات باربزيني في بلدة سيدكان الحدودية".

وأضاف الجلبي ان المدفعية الايرانية اطلقت 5 أو 6 قذائف مدفعية، ولحسن الحظ لم تسفر عن اي اصابات".

وتعرضت المناطق الحدودية أكثر من مرة للقصف المدفعي الإيراني، مما أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة.