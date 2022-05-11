سیاسة

قصف مدفعي إيراني يطال منطقة حدودية في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان الجيش الايراني قصف مدفعي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قصفت مدفعية الجيش الإيراني صباح اليوم الأربعاء، احدى المناطق الحدودية في إقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية سيدكان إحسان الجلبي، لكوردستان24، انه "في الساعة 8:20 من صباح يوم الأربعاء (11 مايو/ أيار 2022)، قصفت المدفعية الإيرانية مرتفعات باربزيني في بلدة سيدكان الحدودية".

وأضاف الجلبي ان المدفعية الايرانية اطلقت 5 أو 6 قذائف مدفعية، ولحسن الحظ لم تسفر عن اي اصابات".

وتعرضت المناطق الحدودية أكثر من مرة للقصف المدفعي الإيراني، مما أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف