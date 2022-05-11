سیاسة

مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لبحث عدة موضوعات

author_image سوار أحمد
کوردستان مجلس الوزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 11 أيار مايو 2022، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وفق ما أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، ان الاجتماع سيبحث المواضيع التالية:

- طرح مسودة مشروع قانون حول منح الثقة للمؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في اقليم كوردستان.
- طرح اهمية وضرورة مشروع قانون استثمار المعادن في اقليم كوردستان.

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