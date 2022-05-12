وزير الخارجية العراقي: إعادة 500 عائلة من مخيم الهول السوري

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية العراقي ​فؤاد حسين​، إعادة 500 عائلة من مخيم "الهول" السوري من عوائل عناصر تنظيم داعش، إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى وأغلبهم من النساء والأطفال.

وقال حسين في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مدينة مراكش المغربية، ان "الجهود الدولية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية و​الاتحاد الأوروبي​ والانتربول و​جامعة الدول العربية​، ووكالات الأمم المتحدة، دعمت العراق بشكل مستمر في مجالات مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق التي حررت من سيطرة التنظيم، والمساندة في هزيمة تنظيم داعش الإرهاب".

وشدد على ضرورة "معالجة الوضع الإنساني للعائلات في ​مخيم الهول​ في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مخيمات النازحين، ونشر فكره الإرهابي، وإعادة تنظيم صفوفه".