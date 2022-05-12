سیاسة

مسرور بارزاني: مركز لالش قدم خدمات جليلة للثقافة الكوردية

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني مركز لالش رسالة تهنئة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس 12 أيار مايو 2022، ان مركز لالش الثقافي، قدم خدمات كبيرة للثقافة الكوردية والتراث الإيزيدي.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة، أعرب خلالها رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن تهانيه لأعضاء المركز وكافة العاملات والعاملين فيه، بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيسه.

وقال مسرور بارزاني "بمناسبة حلول الذكرى 29 لتأسيس مركز لالش الثقافي، أتقدم بالتهنئة الحارة لكافة الأخوات والاخوة العاملين فيه، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق الدائم في عملهم".

وأضاف مسرور بارزاني ان "مركز لالش، قدم خدمات كبيرة للثقافة الكوردية والتراث والتقاليد الإيزيدية."

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