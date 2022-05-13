سیاسة

محمود عباس يقرر إحالة ملف قتل "أبو عاقلة" إلى المحكمة الجنائية الدولية

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط شيرين ابو عاقلة مقتل محمود عباس

أربيل (كوردستان 24)- قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إحالة ملف قتل مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية فورا.

وقال عباس في كلمة ألقاها خلال تشييع جثمان شيرين حضره آلاف الأشخاص، أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن قتلها.

وقُتلت شيرين أثناء تغطيتها حملة دهم كان يشنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

واتهمت قناة الجزيرة القوات الإسرائيلية بقتل مراسلتها عمدا. ووصفت ما حدث بأنه "جريمة بشعة متعمدة". وتعهدت بملاحقة مرتكبيها.

وفيما ادعت إسرائيل أن مسلحين فلسطينيين ربما أطلقوا عليها الرصاص، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، قوله إن الجيش يحقق في احتمال أن تكون الرصاصة القاتلة قد أطلقها أحد جنوده، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وأثار مقتل شيرين تضامنا واسعا في الأوساط الصحفية العربية ولدى منظمات صحفية دولية، فيما نظم صحفيون ونشطاء في تونس والأردن والعراق ولبنان احتجاجات واعتصامات تنديدا بقتلها.

وأبو عاقلة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية وتبلغ من العمر 51 عاما، كانت من أكثر المراسلين المحبوبين وذوي الخبرة في المنطقة.

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