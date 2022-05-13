الرياض.. ملتقى "القيم المشتركة بين أتباع الأديان" يختتم أعماله بمشاركة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شارك كل من وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور بشتيوان صادق رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان الدكتور عبدالله ويسي في "ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان" الذي نظمه رابطة العالم الإسلامي يوم الأربعاء في الرياض.

وجاءت المشاركة استجابة لدعوة رئيس رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وبحضور كبار العلماء ووفود إسلامية في أكثر من 100 دولة في العالم.

وفي كلمته بالملتقى، نقل بشتيوان صادق تحيات حكومة إقليم كوردستان إلى المملكة العربية السعودية لاحتضانها هذا الملتقى، وعبّر عن شكره لرابطة العالم الإسلامي لمبادرتهم في لم شمل كل الديانات المختلفة وجمعهم تحت خيمة الملتقى من أجل النهوض بالمشتركات بين أتباع الديانات خدمة لمصالح العالم بأسره.

وأكد على أن الواجب يتحتم على الجميع العمل الجماعي مع النخب المؤثرة في كل دولة من دول العالم للحد من وتيرة العنف وخطاب الكراهية التي استمرت لسنوات طويلة وما زالت.

وبين أن المجتمع الكوردستاني أصبح مجتمعاً مثالياً للتعايش بين الأديان والمكونات المختلفة في ظل السياسة التي تنتهجها حكومة إقليم كوردستان وذلك بفضل تكاتف أبنائه ودعم الأوساط الدينية والاجتماعية والسياسية.

هذا وشدد رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان الشيخ الدكتور عبد الله ويسي على الدور الكبير الذي يقوم به علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان في تعميق التعايش السلمي بين المكونات الدينية والقومية في الإقليم، مشدداً على ضرورة أن تترجم المبادئ والقيم التي تجمع أتباع الأديان إلى واقع ملموس حقيقي يستوجب على الجميع أن يقره ويبلغ بها أتباعه وعامة الناس، وأن يعم خطاب الإخوة والتسامح بدلا من خطاب الكراهية لتعيش الشعوب برفاهية واستقرار.

وأشار أيضاً إلى ضرورة عقد هذه الملتقيات سنوياً من أجل بلورة رؤية حضارية من شأنها ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في المجتمعات البشرية والعمل على إيجاد رؤية مشتركة بين الأديان والمذاهب كافة تجاه خطاب الكراهية ومحاربة التطرف.

ونوه إلى الواقع الذي يشهده إقليم كوردستان في التعايش السلمي بين الأديان الذي أصبح جزأ من النسيج الكوردستاني ويحافظ عليه الجميع ويتعاملون معه بمسؤولية كاملة، مذكراً الجميع بالدور البطولي الذي قدمته بيشمركة كوردستان في محاربة إرهابيي داعش دفاعاً عن المكونات الدينية والتعايش الديني.