مجتمع

اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 10 كيلوغرامات من الكريستال في نينوى

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سيتم تسليم المضبوطات بقرار قضائي إلى دوائر الصحة لغرض إتلافها
سيتم تسليم المضبوطات بقرار قضائي إلى دوائر الصحة لغرض إتلافها
العراق العراق نينوى كريستال

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم الثلاثاء اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 10 كيلوغرامات من الكريستال في نينوى.

وقال الجهاز في بيان إن مفارزه "تمكنت في عملية نوعية من إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 10 كيلوغرامات من مادة الكريستال بعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم لهما غربي محافظة نينوى".

وأضاف البيان أنه تم تدوين أقوالهما، وأُحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما، وسيتم تسليم المضبوطات بقرار قضائي إلى دوائر الصحة لغرض إتلافها.

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