"خطوة تاريخية".. فنلندا والسويد تتقدمان بطلبين رسميين للانضمام إلى "ناتو"

أربيل (كوردستان 24)- قدمت فنلندا والسويد يوم الأربعاء، طلبي انضمامها لحلف شمال الأطلسي، بعد أن تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود.

وبذلك تبدأ عملية انضمام من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط. ويقول دبلوماسيون إن تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء وعددها 30 قد يستغرق ما يصل إلى عام.

وكان البرلمان الفنلندي منح الضوء الأخضر لتقديم الترشيح، إذ صوت الثلاثاء لصالح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95%، ما أتاح إرسال البلدين طلبَي الانضمام في وقت متزامن إلى مقر الحلف في بروكسل.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد تسلمه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف "إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية. سينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو".