صحة وبیئة

الأنواء العراقية: موجة غبار جديدة تضرب البلاد

author_image سوار أحمد
العراق موجة غبار العراق الأنواء الجوية

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، ان تبدأ يوم غد الاثنين، عاصفة ترابية شديدة، بعد أسبوع من موجة مماثلة امتدت لدول الخليج.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، ان حالة الطقس يوم غد الاثنين ستكون مغبرة في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية مع حدوث عواصف ترابية شديدة.

وأكد البيان أن موجة الغبار ستستمر خلال اليومين التاليين، حيث تزاداد شدة العواصف الترابية خلال الليل، قبل أن تنجلي لاحقا.

وقبل أسبوع ضربت البلاد عاصفة غبارية مماثلة وصل مداها إلى دول الخليج العربي وإيران.

 ومنذ شهر نيسان أبريل، تعرض العراق إلى 8 عواصف ترابية مماثلة في بلد يعاني من ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ.

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