نيجيرفان بارزاني: مستمرون بالتواصل مع كافة الأطراف العراقية لمعالجة الانسداد السياسي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، ان التواصل مع كافة الأطراف السياسية العراقية مستمر، بهدف معالجة الانسداد السياسي الحاصل.

وقال رئيس الإقليم "نجحنا في إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كما توصلنا إلى أرضية إلى حل الانسداد السياسي"، مردفا بالقول إنه "لا توجد مشاكل لا يمكن حلّها، ولكن هناك الكثير من العقبات التي تظهر بين الحين والآخر".

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، في كلمة له بمناسبة تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية الثالثة - قلاجولان، في محافظة السليمانية.

ودعا نيجيرفان بارزاني، العراقيين بكافة أطيافهم، إلى الوقوف ضد المشاريع والتهديدات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون ضد إقليم كوردستان.

واضاف إن "حماية العراق أمر مهم بالنسبة لنا وينبغي ان يكون الاقليم جزءا من حماية الدولة العراقية وينظر الى ذلك كواجب مشترك يقع على عاتق العراقيين كافة".

واكد ان النظام الاتحادي في العراق سيكون عاملا في تقوية سيادة العراق ولن يضعفه بل يقوي من أواصر الشراكة بين مكوناته.

وأشار الى ان "أمن أربيل وكوردستان من أمن العراق، و سيادتنا ومصالحنا مشتركة، والنجاح والفشل مشترك ايضا".

وطالب نيجيرفان بارزاني، القيادة العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع، ورئيس اركان الجيش بتطبيق الدستور بأن تكون قوات البيشمركة جزءاً من منظومة الدفاع العراقية.

كما شدد على ضرورة تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140، مؤكدا على ضرورة وقف تنظيم داعش ومنع ظهوره من جديد وذلك عبر التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية كافة.