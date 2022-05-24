سیاسة

مسرور بارزاني يشارك في منتدى ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني دافوس منتدى

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 24 أيار (مايو) 2022، في حلقة نقاشية تحت عنوان (هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط).

وتأتي مشاركة مسرور بارزاني، في إطار فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي انطلق في 22 وسيستمر لغاية 26 من الشهر الجاري.

وسيتناول خلال المنتدى، آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، وسيتباحث كذلك حول تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تطوير النظام المصرفي وإصلاحه، وإيجاد أسواق جديدة لمنتجات كوردستان ومحاصيلها الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

وعقد رئيس حكومة الإقليم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاديين في المنطقة والعالم.

 

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