الكاظمي: العراق بات من أهم الدوّل في الشرق الأوسط من جهة النمو الاقتصادي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، ان المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نموا، وأن العراق بات واحداً في جانب النمو الاقتصادي.

وجاءت كلمة الكاظمي خلال حضوره احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكّرة في العراق .

وقال الكاظمي "هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محدّدة، وقامت بتأديتها وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، ومع هذا أمسكنا بزمام المبادرة من أجل خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، ونجحت الحكومة بعد أن كنّا على حافة الانهيار الاقتصادي".

وأضاف ان "المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نمواً، وأن العراق بات واحداً من أهم الدوّل في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي".

وتابع "نجحنا في تجاوز الكثير من التحديات وفق القدرات والإمكانيات المتاحة لدينا، والبعض الآخر يتطلب عملاً أطول وتعاوناً أكبر بين مؤسسات الدولة، وبين الكتل السياسية وجميع أطراف المجتمع العراقي."

وأشار الى ان "هذه الحكومة -ورغم المشاكل والظروف التي مرّرنا بها طوال العامين الماضيين- لم تغفل عن هذه شريحة الأطفال المهمة؛ لإيماننا التام أن العراق سيعود وينهض من جديد على يد أبنائه".