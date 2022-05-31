اعتقال أحد عناصر داعش العاملين ضمن ما تسمى بـ"فرقة مؤتة" في محافظة نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش العاملين ضمن ما تسمي بـ"فرقة مؤتة" غربي محافظة نينوى.

وقالت الخلية - في بيان يوم الاثنين، أنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المراقبة والمعلومة المؤكدة لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبإسناد قوة تابعة ل‍قيادة القوات البرية العراقية، تمت مداهمة مكان تواجد أحد الإرهابيين في قرية الصمود بناحية زمار غربي نينوى، وهو أحد عناصر داعش الإرهابي العاملين ضمن ما تسمى (فرقة مؤتة - ولاية الجزيرة)، وشقيقه وابنه من المنتمين لتلك الفرقة، حيث قُتل شقيقه وألقي القبض على ابنه".

وفي سياق متصل، أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، بالإنجازات الميدانية والعسكرية في عمليات ملاحقة فلول داعش وبالجهد الاستخباري المرافق لهذه العمليات.

وكشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له يوم الاثنين، توجيهات قيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية بالاستمرار في بذل الجهود؛ لمنع تسلل وتهريب المخدرات.

وأوضح البيان، أنه سيتم اتباع السلوك الحازم إزاء من يتجاوز أو يتعدى على رجال الأمن من خلال تنفيذ الواجبات، وعلى القادة حماية منتسبيهم من أي استهداف عشائري قد يضعف قوّتهم.

وشدد على الأجهزة الأمنية وضع الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية.