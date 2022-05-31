صحة وبیئة

المراصد الزلزالية تسجل هزتين ارضيتين قرب الحدود مع إيران

author_image سوار أحمد
کوردستان المراصد الزلزالية هزتين ارضيتين ايران

أربيل (كوردستان 24)- قالت المراصد الزلزالية ان هزتين ارضيتين، ضربتا فجر اليوم الثلاثاء، قضاء خانقين ضمن محافظة ديالى قرب الحدود مع إيران.

وقالت المراصد ان الهزتين وقعتا في قصر شيرين في إيران فجر اليوم 31 - 5 - 2022 الأولى بقوة 3.6 على مقياس ريختر في الساعة 1:39:07 بالتوقيت المحلي تبعد 28 كم شمال شرق خانقين.

والثانية بقوة 4.0 على مقياس ريختر في الساعة 3:13:56 بالتوقيت المحلي تبعد 32 كم شمال شرق خانقين.

وقد شعر سكان المنطقة بقوة الهزتين الأرضيتين.

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