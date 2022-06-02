العراق يتسلم 50 عنصرا من داعش اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي، تسلمها 50 عنصرا عراقيا من تنظيم داعش، كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديموقراطية، بشمال شرق سوريا.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ان قيادة العمليات المشتركة، تسلمت العناصر الخمسين، عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي.

وأوضح أنه سيتم تسليم المتطرفين "إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وقال مصدر أمني عراقي رفيع إن هؤلاء "مقاتلون" عراقيون. وأعادت البلاد في الماضي نحو 100 جهادي، عبر عدة عمليات تسليم مماثلة.

وكشف مصدر عسكري رفيع لفرانس برس، بأنه بالمجمل "هناك 3500 معتقل عراقي في سوريا" في سجون قوات سوريا الديمقراطية.

ولا يزال كذلك نحو 30 ألف عراقي في مخيم الهول للنازحين في سورية، بينهم 20 ألف طفل، أعادت منهم السلطات العراقية أكثر من 450 عائلة حتى الآن.