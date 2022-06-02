صحة وبیئة

وزير الصحة: معدل وفيات كورونا في إقليم كوردستان انخفض إلى الصفر

author_image سوار أحمد
کوردستان سامان برزنجي اقليم كوردستان فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، يوم الأربعاء، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في الإقليم، قد انخفض إلى الصفر.

وقال سامان برزنجي في بيان، ان "معدل الوفيات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، صفر منذ أكثر من شهر".

وأضاف "إقليم كوردستان كان نموذجا ناجحا في مكافحة جائحة كورونا، مشيرا الى ان "دعم واهتمام رئيس حكومة إقليم كوردستان، وتعاون الأطراف المعنية كانا عاملين رئيسيين في التغلب على مرض كورونا".‏

ووجه سامان برزنجي الشكر للأطباء والعاملين الصحيين الذين كانوا غير راغبين وروحيا في طليعة المواجهة.‏

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