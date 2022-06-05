انفجارات تهز كييف وصفارات الإنذار تدوي في سماء عدة مدن أوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- هزت انفجارات عدة كييف في ساعة مبكرة صباح الأحد حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المدن الأخرى.

وتحدث كليتشكو عبر تلغرام عن "انفجارات عدة في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي في المدينة".

وتركز موسكو في هجومها في منطقة دونباس على أمل السيطرة الكاملة عليها، وذلك بعد اكثر من 100 يوم من بدء النزاع.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن "حرب استنزاف" طويلة الأمد تدور هناك.

وأكدت اوكرانيا أن روسيا "تلقي بكل ثقلها" في مدينة سيفيرودونيتسك التي تشهد "قتال شوارع"، بينما أعلنت موسكو بدء انسحاب وحدات أوكرانية من المدينة المهمّة في شرق أوكرانيا.

وافادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن "وحدات من الجيش الاوكراني تعرضت لخسائر جسيمة خلال المعارك في سيفيرودونيتسك (ما يصل الى تسعين في المئة في وحدات عدة) تنسحب نحو ليسيتشانسك"، المدينة الكبيرة المجاورة.

ولم تحدّد الوزارة عدد الجنود الذين ينسحبون نحو ليسيتشانسك. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذه المعلومات بطريقة مستقلّة.