أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148300 دينار

100 يورو = 159000 دينار

100 جنيه إسترليني = 184500 دينار

100 ليرة تركية = 9000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 4900 دينار

دينار أردني واحد = 2015 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 435000 دينار

مثقال عيار 21 = 393000 دينار

مثقال عيار 18 = 327000 دينار