العراق يصدّر أكثر من 9 ملايين برميل نفط لأمريكا خلال شهر

أربيل (كوردستان 24)- قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة، بلغت أكثر من 9 ملايين برميل خلال شهر أيار مايو الماضي.

وبحسب ما ورد في جدول نشرته الادارة، ان "العراق صدّر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر ايار الماضي 9.114 ملايين برميل، و بمعدل 294 ألف برميل يوميا".

وتكون نسبة الصادرات بذلك، مرتفعة عن شهر نيسان الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 5.520 ملايين برميل وبمعدل 184 ألف برميل يوميا".

وأشار جدول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الى ان "العراق صدّر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر ايار بمعدل 326 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 242 الف برميل يومياً في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 282 الف برميل يومياً في الأسبوع الثالث ".

وبلغت "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 326 الف برميل يومياً"، بحسب ما افاد الجدول.

وبحسب الإدارة فإن "العراق قفز الى المرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 12 مليوناً، و865 الف برميل يومياً".