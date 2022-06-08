سیاسة

أمريكية تعترف: قدت كتيبة لداعش في سوريا

author_image سوار أحمد
أليسون فلوك إكرين (نيويورك بوست)
أليسون فلوك إكرين (نيويورك بوست)
سوریا امريكا وزارة العدل داعش أليسون فلوك-إكرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، ان مواطنة متهمة بـ "قيادة كتيبة نسائية في تنظيم داعش، والتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة"، اعترفت بالتهمة الموجهة إليها بتقديم "دعم مادي لمنظمة إرهابية".

وأقرت المواطنة الأمريكية أليسون فلوك-إكرين، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 42 عاما، بأنها "دربت عسكريا أكثر من 100 امرأة وفتاة تراوح أعمار بعضهن بين 10 و11 عاما" وعلمتهن على استخدام بنادق هجومية وأحزمة ناسفة بحسب بيان الوزارة.

وفلوك-إكرين كانت تعمل سابقا كمعلمة، لتصبح فيما بعد متطرفة، ونقلت من سوريا في يناير، وقد أقرت بالذنب، أمام قاضية  فدرالية في الكسندريا بولاية فرجينيا قرب واشنطن.

وسيصدر الحكم في حقها في 25 أكتوبر، وتواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما.

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