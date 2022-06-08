صحة وبیئة

تسجيل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية في قضاء عقرة

author_image سوار أحمد
کوردستان الحمى النزفية قضاء عقرة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية صحة محافظة دهوك اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بوباء "الحُمى النزفية" في قضاء "عقرة" التابعة للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ان الإصابة تعود لفتاة تبلغ من العمر 22 عاما، مشيرة الى انها تتلقى العلاج في إحدى المستشفيات وحالتها الصحية مستقرة.

وسجل إقليم كوردستان في وقت سابق، إصابتين، أعلنت صحة الإقليم أنهما تماثلا للشفاء.

وسجل العراق عشرات الإصابات وأكثر من 20 حالة وفاة بـ"الحُمى النزفية"، فيما اتخذت المحافظات كافة إجراءات وقائية.

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