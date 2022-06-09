ريبر أحمد: نتواصل مع بغداد للعمل على عدم تكرار الهجمات على اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الاربعاء، إن حكومة الاقليم على اتصال مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لمعرفة مصدر الهجوم الذي استهدف مدينة اربيل عبر طائرة مسيرة مفخخة، والعمل على عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

وقال احمد للصحفيين، خلال زيارته الجرحى الذين اصيبوا جراء الهجوم في احدى مستشفيات اربيل "للاسف الجماعات الخارجة عن القانون مثل العديد من المرات السابقة تستهدف اربيل مرة اخرى بطائرة مسيرة مفخخة".

واضاف "نجم عن الانفجار اصابة ثلاثة اشخاص، واحد منهم إصابته خطيرة".

واكد أحمد أن "المؤسسات الامنية بدأت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث"، مشيرا الى ان حكومة الإقليم "على اتصال مع الحكومة الاتحادية لمعرفة مصدر الهجوم والعمل على عدم تكراره".

وأجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن الاعتداء بطائرة مسيرة على أربيل.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان إن طائرة مسيّرة ملغومة انفجرت بعد سقوطها عند الساعة 09:35 مساء على طريق أربيل – صلاح الدين (بيرمام).

وأضافت أن الانفجار أدّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، مشيرة إلى أن التفجير ألحق أضراراً مادية بمطعم وعدد من السيارات على الطريق.