الصدر يوجه نواب الكتلة الصدرية الى كتابة الاستقالة من البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، ان نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي مستعدون لتقديم استقالاتهم من البرلمان، وذلك على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة من قبل الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

وقال الصدر في خطاب متلفز اليوم، "إن كان بقاء الكتلة الصدرية يشكل عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة".

وتابع "ليكتب احبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب بعد الايعاز لهم بتقديمها في قادم الأيام".