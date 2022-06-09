الكويت تستنكر الهجوم بطائرة مسيرة مفخخه على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس عن استنكارها للهجوم الذي استهدف أربيل يوم امس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تعرب عن "إدانة واستنكار دولة الكويت لإستهداف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بطائرة مسيرة مفخخة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص".

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس "تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق و تأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل".