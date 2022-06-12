فؤاد حسين: طهران لم تقدم أي دليل على وجود الموساد الإسرائيلي في المقر الذي استهدفته بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ان الجانب الإيراني لم يقدم أي دليل على الوجود الإسرائيلي في المقر الذي استهدفته طهران بصواريخ باليستية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وجاءت تصريحات حسين خلال استضافته على قناة دجلة الفضائية، في سياق حديثه عن كواليس اجتماعه مع القيادة الأمنية والسياسية في طهران عقب القصف الصاروخي الإيراني الذي طال أربيل.

وأضاف وزير الخارجية العراقي، أن "الجانب الإيراني أبلغنا بوجود الموساد في المقر المستهدف صاروخيا، إلا أنه لم يقدم أي دليل ملموس أو واضح بشأن القصف"، مبينا أن "العراق أبلغ طهران احتجاجه على تلك التصرفات".

وأشار إلى أن "ادعاء إيران بتقديم ملف إلى المخابرات العراقية قبل القصف الصاروخي زائف ولم يصل لبغداد أي ملف خاص بالوجود الإسرائيلي مطلقا".

وتعرضت مدينة أربيل لقصف بالصواريخ فجر يوم الأحد (13 آذار 2022) وسقطت بعض تلك الصواريخ بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المنازل والمباني، كما تضرر مبنى المقر الرئيسي لقناة كوردستان 24 الفضائية.