المغرب يمنع عرض فيلم حول بنت الرسول: "يتعارض مع ثوابت المملكة"

أربيل (كوردستان 24)- قرّر المركز السينمائي المغربي عدم منح التأشيرة لفيلم "سيدة الجنة"، ومنع عرضه التجاري أو الثقافي في المملكة.

وأفاد بلاغ للمركز أن القرار جاء "بناءً على موقف المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك محمد السادس باعتباره أمير المؤمنين، سبط النبي الأمين".

واشار إلى استياء المجلس العلمي الأعلى لما ورد في الفيلم (إخراج إيلي كينغ/كتابة ياسر الحبيب) "لكونه يتعارض مع ثوابت المملكة المغربية المحدّدة في دستورها".

وقرّرت مصالح المركز السينمائي المغربي "عدم منح التأشيرة لهذا الفيلم ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني".

ويتناول الفيلم سيرة السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد وزوجة رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب أول الأئمة لدى الشيعة.