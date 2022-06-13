سیاسة

الرئيس بارزاني: نحترم قرار السيد مقتدى الصدر

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني مقتدى الصدر العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، انه يحترم قرار السيد مقتدى الصدر بخصوص توجيهه نواب الكتلة الصدرية الى الاستقالة.

ونشر الرئيس بارزاني في حسابه على موقع "تويتر "، "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر، وسنتابع التطورات اللاحقة".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد وافق مساء يوم الأحد على استقالات نواب الكتلة الصدرية بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وجاء ذلك بعد قليل من دعوة الصدر لرئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حسن العذاري تقديم استقالات نواب كتلته إلى الحلبوسي.

وقال الصدر في بيان إن على رئيس الكتلة الصدرية "أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف