أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148500 دينار

100 يورو = 155000 دينار

100 جنيه إسترليني = 183000 دينار

100 ليرة تركية = 8700 دينار

100 ألف تومان إيراني = 4700 دينار

دينار أردني واحد = 2015 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 445000 دينار

مثقال عيار 21 = 395000 دينار

مثقال عيار 18 = 333000 دينار