الطائرات العراقية تدمر أوكارا لتنظيم داعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس 16 حزيران/يونيو 2022، تدمير أوكار لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية زودت رجال الوكالة بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن وكر للإرهابيين في وادي الغور بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "طائرات f16، العراقية استهدفت هذا الوكر بثلاث ضربات مباشرة، حولته إلى ركام وبداخله العناصر الإرهابية".

وأشارت الخلية، إلى أن "قوة أمنية من اللواء 20 بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية شرعت بتفتيش المكان المستهدف".

وأكدت أن "المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تقدمها وكالة الاستخبارات أسهمت بحسم العديد من العمليات الأمنية".

وقالت الخلية في بيان لاحق ان "التخطيط المهني الذي يعمل به جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، أسفر عن رصد مفرزة إرهابية في منطقة وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك".

وتابعت "بناءً على هذه المعلومات نفذت طائرات F16 التابعة للقوة الجوية العراقية اربع ضربات جوية على ثلاثة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية".