الأنواء الجوية تتوقع انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين (20 حزيران 2022)، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة في العراق، نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، انَّ "درجات الحرارة وصلت اليوم في المنطقة الجنوبية، إلى 52 درجة والوسطى 49 درجة".

وأضاف، "نهاية الأسبوع قد نشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة بشكل نسبي"، لافتاً إلى أنَّ "الحالة الجوية الموجودة الآن تشير إلى تصاعد للغبار فقط".

وتابع، أنَّ "توقعاتنا لا يمكن أصدارها بشأن العواصف الترابية إلَّا قبل 48 ساعة؛ لدقة المعلومة".