وزير الخارجية الروسي يزور طهران

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه يتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران الأربعاء حيث سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت الوكالة انه "من المقرر أن يجتمع لافروف غدا (الخميس) بوزير خارجيتنا" من دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي الزيارة في وقت قالت فيه إيران وروسيا، الدولتان الخاضعتان لعقوبات دولية، في أيار/مايو إنهما تريدان تعزيز علاقاتهما في قطاعي الطاقة والتجارة عقب زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لطهران.

كذلك تأتي في سياق المحادثات النووية الإيرانية التي انطلقت في فيينا في نيسان/أبريل 2021 بين إيران والقوى العظمى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والمتوقفة منذ آذار/مارس.

وشهدت العلاقات بين روسيا وإيران تحسنا في السنوات الأخيرة مع تقارب سياسي وعسكري واضح بفضل المصالح الجيوسياسية المشتركة، ويتعاون البلدان في ملفات عديدة.

تلعب موسكو دورًا محوريًا في تطبيق اتفاق 2015 ، لا سيما من خلال تلقي أطنان من اليورانيوم المخصب الفائض من طهران.

وزار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موسكو في كانون الثاني/يناير حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقدم خطة لتعزيز العلاقات بين البلدين على مدى السنوات العشرين المقبلة.