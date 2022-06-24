سیاسة

أوكرانيا تنال صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وزيلنسكي يرحب: "لحظة فريدة وتاريخية"،

author_image سوار أحمد
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
العالم اوكرانيا الاتحاد الأوروبي عضوية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مساء الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشّح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبره الرئيس الأوكراني "لحظة فريدة وتاريخية".

ونشر ميشال على موقع تويتر "اتفاق. قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. إنها لحظة تاريخية".

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره "لحظة فريدة وتاريخية"، وكتب على تويتر "إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".

ويعد منح صفة مرشح للعضوية، الخطوة الأولى على طريق الانضمام للتكتل، ويمنح هذا الترشيح الحق في الحصول على دعم مالي لإجراء إصلاحات اجتماعية وقانونية واقتصادية بهدف جعل الدولة التي تتطلع للعضوية أقرب لمعايير الاتحاد الأوروبي.

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