الصحة العراقية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا والحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا والحمى النزفية، في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان، إنه "تم تأكيد تشخيص حالتين جديدتين بالكوليرا إحداهما في بغداد والأخرى في كركوك".

وأضاف انه "ومع تسجيل هاتين الحالتين يرتفع المجموع الكلي إلى 15 حالة مؤكدة مختبريا في عموم البلاد".

أما بشأن الحمى النزفية فأشار البدر الى انه "تم تأكيد إصابة حالتين جديدتين بالحمى النزفية في البلاد ليكون المجموع 207 حالات منذ بداية العام 2022".

واكد أن "عدد المتوفين من بين هؤلاء المصابين بلغ 35 شخصاً فيما تماثل نصف العدد الكلي البالغ 207 للشفاء".