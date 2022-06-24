الصحة العراقية تحذّر من "قساوة" الموجة الخامسة لكورونا

أربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، من قساوة الموجة الخامسة التي يشهدها العراق، مشيرة في الوقت نفسه الى تسجيل إصابات شديدة، ووجهت توصية لجميع العراقيين ومن ضمنهم جميع الملقحين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن "وزارة الصحة تراقب معدل النسب الموجبة من الفحوصات"، مبيناً أن "النسب الموجبة من الفحوصات متحركة بسرعة كبيرة، حيث كانت قبل يومين 6 بالمئة، وأصبحت 9 بالمئة، واليوم 14 بالمئة، بينما كانت قبل أسبوع 3 بالمئة".

وأضاف أن "هذا الارتفاع خطير، ويمثل الدخول بموجة خامسة قد تكون قاسية"، مشيراً الى أن "السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإصابات هو عدم أخذ اللقاح لنسبة كبيرة من المواطنين".

ودعا عبد الأمير "المواطنين غير الملقحين أو الذين تلقوا جرعتين الى التوجه للتلقيح سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة لتفادي الإصابات"، موضحاً أن "الحالات الشديدة للمصابين التي تم تسجيلها هو لأصحاب الأمراض المزمنة".

وأكد أن "أغلب المصابين هم من غير الملقحين"، لافتاً الى أنه "لا توجد ضمانات من عدم الإصابة بهذا الوباء أو أن تكون الإصابات خفيفة، ما لم يتم أخذ 3 جرعات من اللقاح المتوفر في المراكز الصحية".

وتابع عبد الأمير أن "الوزارة لن تصدر توصيات تؤثر على قوت المواطنين بعد ارتفاع الإصابات"، موضحاً أن "الوزارة تلجأ للإجراءات الشخصية منها ارتداء الكمامة في مناطق الزحامات حتى للملقحين من المواطنين".

وذكر أنه "من المستغرب هو قيام مواطنين بارتداء الكمامة عند التجوال في الشوارع وفور وصوله الى مناطق مزدحمة يقوم بخلعها"، مؤكداً "أهمية تلقي اللقاح خاصة أن الدراسات تضمن فعاليته".

وتابع أن "الوزارة لم تسجل حتى الآن أي إصابة أو حالات مضاعفات خطيرة لدى أعداد الملقحين وهم 11 مليون شخص"، مطمئنا الجميع بـ"عدم وجود أي مخاوف من اللقاح".