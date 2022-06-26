بدعم من حكومة الإقليم.. افتتاح كنيسة كلدانيّة جديدة في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان اليوم 26 حزيران 2022، أن وزير الأوقاف، بشتيوان صادق افتتح كنيسة جديدة في عنكاوا، ممثلا لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقالت وزارة الأوقاف لكوردستان 24، إن افتتاح الكنيسة جرى في حفل حضره البطريرك الكلداني لويس ساكو، بمشاركة راعي الأبرشيّة المطران بشّار متي وردة، والأساقفة ميخائيل مقدسي وفيليكس الشابي وثابت بولس حبيب، والأساقفة نيقوديموس متي شرف والمطران دانيال.

وحضر الاحتفالية الوزير بشتيوان صادق وزير الاوقاف في حكومة إقليم كوردستان ممثلاً عن رئيس وزراء الإقليم مسرور برزاني، والسيد علي حسين مسؤول العلاقات الخارجية لحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقنصلا جمهوريتي ايطاليا وهنغاريا، وعدد من المسؤوليين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني في قضاء عنكاوا وجمع غفير من المواطنين.

وقال البطريرك الكلداني لموقع "أبونا" الأخباري إنّ "افتتاح هذه الكنيسة دعوة للثبات على الإيمان والتمسك بالأرض بعمق وأمانة، خاصة وأن الإقليم يعيش تقدمًا أمنيًا واقتصاديًا وثقافيًا مما يعزز العيش المشترك. لذا لا ينبغي بيع بيوتكم وممتلكاتكم للهجرة والضياع في أرض غريبة، وأنتم تتمتعون بحقوقكم، وإن وجدت بعض الصعوبات فينبغي أن تكونوا أقوياء وتطالبوا بها".

وأضاف أن "لوزارة الأوقاف دورا كبير في حوار الأديان وترسيخ العيش المشترك خصوصًا وأنّ التطرف الديني والطائفي أخذ يزداد".

وتابع "لإقليم كوردستان القدرة على اعتماد نظام مدني منفتح يحترم كل سكانه على قاعدة المواطنة الكاملة، فيكون مثالاً حيًّا للمناطق العراقية الأخرى، ولبلدان المنطقة التي تعاني من أزمات حادة".

وبهذا تكون كنيسة مار توما الرسول، الكنيسة الكلدانية الثالثة التي تُكرّس وتُفتتح في أربيل منذ العام 2010 حيث ذكر المطران وردة أن الإيبارشية تعمل بجدّ لإكمال العمل في بناء كنيسة جديدة تحمل اسم "كنيسة مريم العذراء ومار يوسف" في بلدة كويسنجق التي يسكنها عددٌ كبير من أبناء الكنيسة الكلدانية.