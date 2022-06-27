صحة وبیئة

طقس العراق.. تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة في البلاد

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء العراق الغبار

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية اليوم الاثنين، تصاعد الغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة، في البلاد.

وجاء في بيان للهيئة، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلا عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضافت الهيئة في بيانها، أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحوا، مصحوبا بتصاعد الغبار في بعض الاماكن منها، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

اما عن طقس يوم الخميس، فسيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد.

وتوقع البيان ان يكون طقس يوم الجمعة، صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد.

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